GALATASARAY HABERLERİ: McTominay’da fark 10 milyon Euro

Transferde çalışmalarını orta saha için yoğunlaştıran Galatasaray'da gündemdeki isimlerle temaslar ve görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın listesinde yer alan Scott McTominay için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Rudy Galetti'nin haberine göre, Galatasaray, İskoç orta saha oyuncusu için Manchester United'a 15 milyon Euro teklif etti. Sarı-Kırmızılılar'a yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre Galatasaray, bu rakamın üzerine çıkmayacağını Manchester United yetkililerine iletti.

Manchester United ise sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 27 yaşındaki oyuncusundan 25 milyon Euro bonservis bekliyor. İskoç oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı ancak Galatasaray ile Manchester United arasında anlaşma sağlanamaması durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.

