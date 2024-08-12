Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a flaş sözler: Sahaya 4 metre girebiliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum. Meunier tecrübeli bir oyuncu söylediklerine saygı duyuyorum söylediklerine ama benim için ne söylediği önemli değil."

"Portekiz'de 'Meyve veren ağaç taşlanır' denir. Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz."

"Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının elemeler ile bir ilgisi yok. Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Bu durum aslında tüm Türk takımlarının Avrupa maçlarında aldığı sonuçların karşılığı. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Mesela İtalya'da Roma 2 yılda 2 kez Avrupa finali oynadı, Inter 1 kez, Atalanta 1 kez. Türkiye'de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için 6 maç yapması gerekiyor, bu zor ama deneyeceğiz."

OKAN BURUK'A GÖNDERME

"Emin olduğum bir şey var. O da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahanın içine 4 metre girdiğinde kart görmeyebiliyor. Ben kart görmeden 1 metre bile giremiyorum. Bu kesin bilgi. Bu tarz ufak detaylar gördüm. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim. Şunu gördüm ki üst seviyeye karşı oynayan takımlar iyi mücadele ediyor. Çetin maçlar oluyor. Bu anlamda bu lig zorlu bir lig."

"FERDİ'NİN KALMASINI İSTİYORUM"

"Takımın gelişmesi gerekiyorsa, en iyi oyuncularını kaybetmemesi gerekiyor. Ferdi'nin kalmasını istiyorum. Tabii ki bu olay benden büyük. Ferdi olağanüstü bir profesyonel, hep en iyisini veriyor. Umarım kalır."

"MERT VE ÇAĞLAR OYNAYACAK"

"Benzer özelliklere sahip oyuncularımın olduğu yerlerde rotasyon yapıyorum. Mesela yarın Mert Müldür ve Çağlar oynayacak. İyi imkanlarımız olan pozisyonlarda rotasyon yapabiliyoruz maça göre."