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Giriş Tarihi: 13.8.2024 23:12 Son Güncelleme: 13.8.2024 23:14

Jose Mourinho'dan penaltıya sert tepki! "Neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçının ardından İspanyol hakem Josa Maria Sanchez'e penaltı kararı için tepki gösterdi.

Jose Mourinho’dan penaltıya sert tepki! Neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Takım her şeyi denedi, biz de denedik. Sistemi, oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük. Taraftarlarımız, takımımızın ruhunu gördü. Taraftarımız, takımımızın ruhuna katkı sağladı. Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca; bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, VAR'daki biliyor. Ben takımımla gurur duyuyorum."

"Ekonomik olarak kaybettik. Şampiyonlar Ligi ekonomik anlamda önemli. Ancak şu da bir gerçek ki, zaten Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamaz, finale ulaşamazdık. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde eğer diyorum. Devamını getirmek istemiyorum. Yoksa başım belada olur."

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Jose Mourinho'dan penaltıya sert tepki! "Neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor"
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