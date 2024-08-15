FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho transfere onay verdi

Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düşen Fenerbahçe için bu hafta transfer konusunda hareketli geçecek gibi görünüyor. Lille rövanşında sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkartılan Ferdi Kadıoğlu için Brighton ile yapılan pazarlıklar hız kazandı.

KARAR VERİLECEK

İngiliz ekibi, 30+5 milyon Euro teklif ederken, Sarı-Lacivertliler toplamda 40 milyon Euro'yu bulacak bir paket talep ediyor. Yönetim, Mourinho'nun da talebiyle yeni sezon planlamasının sekteye uğramaması için Ferdi konusunun bu hafta olumlu ya da olumsuz netlik kazanmasını istiyor.

SCOTT MCTOMINAY BOMBASI

Transferde 1 numaralı gündem orta saha. Chelsea'li Lesley Ugochukwu'nun kiralık olarak kadroya katılması muhtemel. Bu bölgede yeni aday ise Scott McTominay... Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Casemiro'nun takımda tutulup İskoç futbolcunun gönderilmesini istedi.

REGUILON DA LİSTEDE

Ferdi'nin satılması halinde mutlaka sol transferi de yapacak olan Sarı-Lacivertliler, Sergio Reguilon'u gündemine almıştı. İspanyol yıldızı Tottenham'a 30 milyon Euro'ya transfer eden Mourinho, eski öğrencisiyle yeniden buluşmak istiyor.

Yönetim, Reguilon için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Öte yandan Barcelona'nın da 27 yaşındaki oyuncunun durumunu takip ettiği ve teklif yapabileceği kaydedildi. (Fanatik)