Son dakika: Fırtına tur peşinde! Trabzonspor’un Rapid Wien karşısındaki 11’i belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien ile bugün saat 19.00'da karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavili takım, bu maçtan en az 2 farklık bir galibiyet elde ederek tur atlamak istiyor.
Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.
Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş.