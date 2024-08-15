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Giriş Tarihi: 15.8.2024 17:56 Son Güncelleme: 15.8.2024 18:04

Son dakika: Fırtına tur peşinde! Trabzonspor'un Rapid Wien karşısındaki 11'i belli oldu

Son dakika haberi: Avrupa Ligi'nde gruplara katılma mücadelesi veren temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turu rövanş maçında Avustruya ekibi Rapid Wien ile karşılaşıyor. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavili takımın maç öncesi ilk 11'i belli oldu. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Son dakika: Fırtına tur peşinde! Trabzonspor’un Rapid Wien karşısındaki 11’i belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien ile bugün saat 19.00'da karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavili takım, bu maçtan en az 2 farklık bir galibiyet elde ederek tur atlamak istiyor.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş.

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Son dakika: Fırtına tur peşinde! Trabzonspor'un Rapid Wien karşısındaki 11'i belli oldu
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