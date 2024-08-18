Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan’dan Galatasaray’ın açıklamasına cevap

Burak Kızılhan'ın açıklaması şöyle:

"Malum camianın yapmış olduğu açıklamayı ben de okudum. Buna yorum bile yapamıyorum. Fırsat ellerine geçtiğinde tekrar gündeme geldiler. Kendi stadyumundaki baskın yapar gibi girerek konusu... Bu açıklamayı Galatasaray Başkanı da görmüştür. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek bu hadise yaşandığında stadyumda mıydı? Madem oradaydı bu yaşananlar olduğunda neden yanımıza gelmedi? Bence kendi işlerine baksınlar."

GALATASARAY NE DEMİŞTİ?

Galatasaray, Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili şu şekilde bir açıklama yapmıştı:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, son dönemde yaptığımız uyarıların hepsi, bu ve benzeri olayların, yenileri yaşanmadan önüne geçilmesi içindi. Geçtiğimiz sezon Türk hakemlerini taraftarının önüne atarak 'gördüğünüz yerde ifşa edin' çağrısı yapanların, Trabzonspor'un stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadyumumuza kanunsuzca, baskın yapar gibi girerek Stat İşletme Direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin, dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir. O dönemde bahsi geçen hadiselere Türk futbolunun paydaşları yerinde tepki vermiş olsaydı, belki de üzücü olaylar bu noktaya gelmeyecekti.

