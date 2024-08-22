Giriş Tarihi: 22.8.2024 21:45Son Güncelleme: 22.8.2024 23:50
Başakşehir'in rakibi St. Patrick’s ile 0-0 berabere kaldı
UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Başakşehir, play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick’s’e ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 berabere biterken turuncu-lacivertliler, turu Türkiye'ye bıraktı. İşte tüm detaylar...
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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Başakşehir, play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's'e ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşma 0-0 berabere biterken turuncu-lacivertliler, turu Türkiye'ye bıraktı.
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Başakşehir'in rakibi St. Patrick’s ile 0-0 berabere kaldı