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Giriş Tarihi: 22.8.2024 21:45 Son Güncelleme: 22.8.2024 23:50

Başakşehir'in rakibi St. Patrick’s ile 0-0 berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Başakşehir,  play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick’s’e ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 berabere biterken turuncu-lacivertliler, turu Türkiye'ye bıraktı. İşte tüm detaylar...

Başakşehir’in rakibi St. Patrick’s ile 0-0 berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Başakşehir, play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's'e ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşma 0-0 berabere biterken turuncu-lacivertliler, turu Türkiye'ye bıraktı.

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Başakşehir'in rakibi St. Patrick’s ile 0-0 berabere kaldı
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