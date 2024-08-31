FENERBAHÇE HABERLERİ: Medina olmazsa Ounahi gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro bedelle Brighton'a gönderen sarı lacivertliler, paranın kasaya girmesinin ardından harekete geçti. Fenerbahçe Fred'e alternatif olabilecek bir ismin peşine düşerken, listenin başında Boca Juniors forması giyen Medina bulunuyor. Arjantin kulübü daha önce Fenerbahçe'nin teklifini reddederken, sarı lacivertlilerin Medina için son bir teklif yapacağı öğrenildi.

ALTERNATİF OUNAHI

Fenerbahçe'nin Medina transferini noktalayamaması halinde, Marsilya'da forma giyen Azzedine Ounahi için girişimlere başlayacağı kaydedildi. 24 yaşındaki orta sahanın Marsilya ile 3 yıllık daha kontratı bulunuyor. Sofyan Amrabat ve En Nesyri ile birlikte Fas Milli Takımı'nda forma giyen Ounahi, 30 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. (Takvim)

