Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanında! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu
Giriş Tarihi: 1.9.2024 18:09 Son Güncelleme: 1.9.2024 18:10

SON DAKİKA: Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanında! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.15’te başlayacak zorlu mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

SON DAKİKA: Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanında! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor, ligin 4. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

EYÜPSPOR: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Melih, Emre, Midtsjö, Samu, Ahmet Kutucu, Thiam

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Cihan, Mendy, Draguş, Orsic, Enis.

Ligde yenilgisi bulunmayan takımlardan Eyüpspor, 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, Bodrum FK'yi 4-1, Sivasspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek 7 puan topladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında hafta içi İsviçre temsilcisi St. Gallen'e penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor ise şu ana kadar ligde 1 maç oynadı.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, 2. haftayı bay geçti. Trabzon ekibinin 3. haftadaki Kayserispor müsabakası ise Avrupa'da oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri tarihe ertelendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanında! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA