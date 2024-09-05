Galatasaraylı küçük taraftar Rüzgar’dan Kerem Aktürkoğlu’na mesaj:

Arkadaşlarının ve sokakta gören insanların ilgisinden bahseden Rüzgar, "Arkadaşlarım bana ünlü diye sesleniyor, bu da beni çok mutlu ediyor. Dün babamla eve giderken bazı kişiler 'O çocuk Kerem Aktürkoğlu gittiği için ağlayan çocuk değil mi?' diye birbirleri ile konuşuyorlardı. Duyunca çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

'BENFİCA KULÜBÜ VE TARAFTARLARI ONA ÇOK İYİ BAKSINLAR'

Kerem Aktürkoğlu'na hiçbir zaman küsmeyeceğini belirten minik taraftar, "Ben ona hiçbir zaman küsmem. Seni hep seviyorum ve seveceğim. Tekrardan her şey için çok teşekkür ederim. İlk defa Avrupa'ya gitti ve ilk formasını bana vereceği için çok mutluyum. Kerem ağabeyi çok seviyorum. Benfica Kulübü ve taraftarları ona çok iyi baksınlar. Hangi takıma giderse gitsin ben onu çok seviyorum" diye konuştu.

'BENFİCA TARAFTARI ANNEME ULAŞTI'

Portekiz ekibi Benfica taraftarlarının annesine ulaştığını söyleyen Rüzgar, "Benfica taraftarı anneme ulaştı ve mesaj attılar. Onlar da bana Kerem Aktürkoğlu forması yollayacaklar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Benim isteğim forma falan değildi; bir tek Kerem ağabey beni görsün istedim" dedi.

"BEŞİKTAŞLI ARKADAŞLARIM 'RAFA SİLVA GİDERSE BİZ DE AĞLAYALIM' DİYORLAR"

Mahalledeki Beşiktaşlı arkadaşlarının sözlerinden bahseden Rüzgar, "Beşiktaşlı arkadaşlarım Rafa Silva bir gün giderse biz de ağlayalım bize de forma göndersinler diyorlar. Bazıları da Ciro Immobile giderse biz de ağlayalım diyorlar. Onlar da beni o şekil güldürüyor" diye konuştu.