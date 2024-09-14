SON DAKİKA: Galatasaray’ın rakibi Çaykur Rizespor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Victor Osimhen.

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Seyfettin, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Mithat, Akintola, Sowe.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, oynanacak maçta görev alamayacak.