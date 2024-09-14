Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi Çaykur Rizespor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 14.9.2024 18:52 Son Güncelleme: 14.9.2024 19:05

SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi Çaykur Rizespor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde olacak.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın rakibi Çaykur Rizespor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Victor Osimhen.

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Seyfettin, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Mithat, Akintola, Sowe.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, oynanacak maçta görev alamayacak.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi Çaykur Rizespor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu
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