Yunus Akgün’den Kerem Aktürkoğlu’na Harry Potter göndermesi!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray RAMS Park'ta Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens'in sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Michy Bathuayi'nin verdiği topu alan
Yunus, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi. 24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Süper Lig'de 5 maçta da forma giyen Yunus 2'sine 11'de başladı. Karşılaşmada 11'de görev alan Yunus Akgün 72. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.
YUNUS AKGÜN'DEN KEREM SEVİNCİ
Yunus Akgün attığı golden sonra yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' sevincini yaptı. Bu sevinç sonrası paylaşım yapan Kerem Aktürkoğl ise Yunus Akgün için 'Aslan Kardeşim' mesajını paylaştı.
Maç sonunda açıklama yapan Yunus Akgün, "Kerem'e sözüm vardı. Gol attığım zaman ona armağan edecektim." dedi.