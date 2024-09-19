Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Trabzonspor, erteleme maçında Kayserispor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu
Giriş Tarihi: 19.9.2024 18:59 Son Güncelleme: 19.9.2024 19:00

SON DAKİKA: Trabzonspor, erteleme maçında Kayserispor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve ilk 11’leri haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Trabzonspor, erteleme maçında Kayserispor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… Ligde yaptığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Bellona Kayserispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Bardhi, Mendy, Cihan, Orsic, Draguş.

KAYSERİSPOR: Onurcan, Gökhan, Julian, Attamah, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Aylton, Hasan Ali, Nazon.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek.

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SON DAKİKA: Trabzonspor, erteleme maçında Kayserispor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu
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