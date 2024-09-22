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Giriş Tarihi: 22.9.2024 18:54 Son Güncelleme: 22.9.2024 19:09

Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor! Kartal'ın 11'i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin formda takımlarından Beşiktaş bugün evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. Zorlu maç öncesinde Beşiktaş ve Eyüpspor'un ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş’ın rakibi Eyüpspor! Kartal’ın 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. Ligin formda takımlarından olan Beşiktaş bu maçı kazanmak ve zirve ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Diğer yandan ise ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Eyüpspor ise namağlup bir şekilde yoluna devam etmek istiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Saat 20:00'de başlayacak maç öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

EYÜPSPOR: Berke Özer, Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois, Melih, Samu Saiz, Midtsjo, Ahmed Kutucu, Emre, Thiam.

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Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor! Kartal'ın 11'i belli oldu...
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