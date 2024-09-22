Beşiktaş’ın rakibi Eyüpspor! Kartal’ın 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. Ligin formda takımlarından olan Beşiktaş bu maçı kazanmak ve zirve ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Diğer yandan ise ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Eyüpspor ise namağlup bir şekilde yoluna devam etmek istiyor.