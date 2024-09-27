Çağdaş Atan: “Başakşehir'in vizyonunu Avrupa piyasasına sunmak istiyorum"Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan:“Son 10 dakika acı çektik”“Oyuncularımı tebrik ediyorum”

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Atan, "Sivaslı şehidimiz Şeyda Yılmaz'ı anmadan toplantıya başlamak istemiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Umarım bu terör illetine verdiğimiz son şehit olur. Maça gelecek olursak muazzam bir giriş yaptık. Çok net gol pozisyonundan yararlanamadık. İlk yarı hak ettiğimiz golü sonlara doğru attık. İkinci yarıya golle başladık. Erken final pasları atmaya başladık. 2-0'dan sonra Sivasspor tarafı uzun toplara döndüler. Son 10 dakika acı çektik. Oyuncularım çok acı çekerek ve iyi savunma yaparak skoru korumasını bildiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu anda 13 puandayız. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Önümüzde şimdi Avrupa maçı var. Fizik kalitesi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir'in vizyonunu Avrupa piyasasına sunmak istiyorum. Sivasspor'a başarılar diliyorum ve oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

