Büyülemeye devam!

G.Saray'dan
Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Milli futbolcu dün son olarak Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında, takımının Atletico Madrid'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada sahne aldı. Mücadelenin 12. dakikasında Aursnes'in sert pasında topu ceza sahası çizgisi üstünde müthiş kontrol eden Kerem, usta işi bir vuruşla fileleri havalandırdı.
Yıldız oyuncu gol sonrası Harry Potter sevincini yaparken futbolseverleri yine mest etti. Farkı ise Di Maria (pen.), Bah ve Orkun (pen.) getirdi. Kerem böylece Benfica'daki 5. maçında 4. golünü atmış oldu.
Ligde 2 gol, 2 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde de gol sayısını 2'ye yükseltti.