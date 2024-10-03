Büyülemeye devam!

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Milli futbolcu dün son olarak Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında, takımının Atletico Madrid'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada sahne aldı. Mücadelenin 12. dakikasındaYıldız oyuncu gol sonrası Harry Potter sevincini yaparken futbolseverleri yine mest etti. Farkı ise Di Maria (pen.), Bah ve Orkun (pen.) getirdi.Ligde 2 gol, 2 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde de gol sayısını 2'ye yükseltti.