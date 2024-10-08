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Giriş Tarihi: 8.10.2024 11:24

Son dakika: Milli takım kampına böyle katıldı! Yıldız futbolcunun kıyafeti olay oldu...

Liverpoollu savunmacu Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı formasıyla milli takıma katılırken giydiği parlak yeşil kapüşonla dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika: Milli takım kampına böyle katıldı! Yıldız futbolcunun kıyafeti olay oldu...

Liverpool'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı'nın antrenmanına parlak yeşil bir başlık giyerek geldi. 25 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın Milletler Ligi'nde İsrail ve Belçika'ya karşı oynayacağı maçlarda forma giymek için milli kampa katıldı.

Yüzünü gizlemek için fermuarlı yeşil kapüşonlu bir kıyafet tercih eden Konate, arabasından indiğinde dikkatleri üzerine çekti.

Konate, gazetecileri doğru birkaç adım attıktan sonra gülerek, "Beni tanımıyor musunuz? Tahmin etmeye çalışın." dedi.

Liverpool savunma oyuncusu daha sonra kimliğini ortaya çıkarmak için kapüşonunu açtı. Hürriyet

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Son dakika: Milli takım kampına böyle katıldı! Yıldız futbolcunun kıyafeti olay oldu...
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