Süper Lig’de sezonun flaş takımı Samsunspor! Transfer yasağına rağmen zirveye ortak oldular…

FIFA'dan aldığı iki yıl transfer yasağı nedeniyle 2024-25 sezonuna takıma takviye yapamadan giren Samsunspor, geride kalan 8 haftada aldığı sonuçlarla zirvenin ortağı oldu. 51 yaşındaki Alman hocası Thomas Reis, bir maçları eksik kadro değeri 28.9 milyon Euro olan takımı ile 229 milyon Euro'luk Fenerbahçe ile 140 milyon Euro'luk Beşiktaş'ı puan cetvelinde ardında bıraktı.

Göztepe'nin ardından Adana Demirspor'u da müthiş bir geri dönüşle mağlup ederek üst üste 4 maçını kazanıp, deplasmanda 4'te 4 yapan kırmızı-beyazlılar geride kalan 8 haftada 6 galibiyet- 2 mağlubiyetle 18 puan toplayarak milli araya 22 puanlı lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada girdi.

Ligde zor şartlarda verdiği mücadelede 14 gol kaydedip 13 takımdan daha fazla gol atan Samsunspor'da 10 numara Olivier Ntcham, 4 golle takımını sırtlayan isim oldu. Manchester City altyapısında yetişen orta saha, Reis tedrisatında kendini aştı. İlk 7 maç itibarıyla kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaparken alınan 9 puana direkt etkide bulundu.