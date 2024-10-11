TRABZONSPOR HABERLERİ: Gift Orban aşkı yeniden alevlendi

Gol yollarında sorun yaşayan Trabzonspor, ara transfer döneminde kolları sıvayacak. Yazın kadroya katılması için büyük çaba sarf edilen Lyon forması giyen Gift Orban'ı yeniden gündemine aldı. Mevcut kadrodaki isimlerin performansında gözle görülür bir değişim yaşanmadığı takdirde Fırtına, 22 yaşındaki oyuncu için ocak ayında nabız yoklayacak. Fransız ekibinde son 4 karşılaşmada hiç süre alamayan ve mutsuz olan Nijeryalı forvetin performansından ziyade takım içindeki uyumundan, teknik direktörü Pierre Sage de memnun değil.

12 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ

Yaz aylarında Orban için opsiyonlu kiralama formülüyle toplamda 10 milyon Euro'yu gözden çıkaran Trabzon, Lyon'un 12'nin altına düşmemesi nedeniyle geri adım atmıştı. Bordo-mavililer, ara transferde yine opsiyonlu kiralama şeklinde Fransızların kapısını çalabilir.

FIRTINA KUVVET ÇALIŞTI

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına milli takımlarda olan oyuncuların yokluğunda devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışması yaptı.