Yeni Malatyaspor’da olaylı başkan seçimi!

"8 yıl başkanlık yaptım. 2014'te geldik. Süper Lig'e kadar gittik. Başarılı da olduk ama futbolun içerisinde vefa olmadığını biliyorum. Hatalarımız da var. İnsanlar çalışır, başarılı da olur başarısız da. Hata da yapar, çalışan insanlar hata yapar ama niyetimizi kimse tartışamaz. Bizim niyetimiz, Yeni Malatyaspor'un menfaatidir."

Gevrek, konuşurken salondan bir kişinin "Kimse senin önünde durmak istemiyor." demesi üzerine çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Adil Gevrek, görevliler tarafından salondan çıkarılırken, kavga polis ve görevlilerin müdahalesi ile sona erdi. Kavgaya karışan iki kişi ise gözaltına alındı.

Yeniden kürsüye gelen Gevrek, 3-5 kişinin çıkardığı tartışma nedeniyle genel kurula gölge düşmesini istemediğini belirterek, seçilecek başkana başarı diledi.