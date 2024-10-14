Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Türkiye İzlanda deplasmanında! Montella'nın ilk 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 14.10.2024 20:33 Son Güncelleme: 14.10.2024 20:35

Son dakika haberi: Türkiye İzlanda deplasmanında! Montella'nın ilk 11'i belli oldu...

Son dakika haberi: UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, bugün zorlu deplasmanda İzlanda'ya konuk oluyor. Hava ve saha koşulları sebebiyle maçın ertelenmesi gündeme gelen ancak oynanmasına karar verilen karşılaşma öncesinde Türkiye'nin İzlanda karşısındaki ilk 11'i belli oldu.

Son dakika haberi: Türkiye İzlanda deplasmanında! Montella’nın ilk 11’i belli oldu...

UEFA yetkilileri ve hakemler, Uluslar Ligi'ndeki İzlanda - Türkiye maçının oynanmasına karar verdi. Karşılaşmanın İzlanda'daki hava koşullarıyla sebebiyle ertelenmesi gündeme gelmişti. Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE GRUPTA LİDER

Grupta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan A Milli Takım 7 puanla liderliğini koruyor. Grubun diğer önemli maçında Galler evinde Karadağ'ı ağırlıyor.

MONTELLA'NIN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Arda Güler, Kerem, Kenan Yıldız

BU MAÇTAN SONRA ZEMİN YENİLENECEK

İzlanda'da maçın oynanacağı zemin sulandı ve kimyasal bir madde ile uygulama yapıldı. Bu akşamki maçtan sonra zemin bakıma girecek ve baştan sona tamamen yenilenecek.

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Son dakika haberi: Türkiye İzlanda deplasmanında! Montella'nın ilk 11'i belli oldu...
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