Son dakika haberi: Türkiye İzlanda deplasmanında! Montella’nın ilk 11’i belli oldu...

TÜRKİYE GRUPTA LİDER

Grupta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan A Milli Takım 7 puanla liderliğini koruyor. Grubun diğer önemli maçında Galler evinde Karadağ'ı ağırlıyor.

MONTELLA'NIN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Arda Güler, Kerem, Kenan Yıldız

BU MAÇTAN SONRA ZEMİN YENİLENECEK

İzlanda'da maçın oynanacağı zemin sulandı ve kimyasal bir madde ile uygulama yapıldı. Bu akşamki maçtan sonra zemin bakıma girecek ve baştan sona tamamen yenilenecek.