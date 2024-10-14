Son dakika haberi: Türkiye İzlanda deplasmanında! Montella’nın ilk 11’i belli oldu...

UEFA yetkilileri ve hakemler, Uluslar Ligi'ndeki İzlanda - Türkiye maçının oynanmasına karar verdi. Karşılaşmanın İzlanda'daki hava koşullarıyla sebebiyle ertelenmesi gündeme gelmişti. Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE GRUPTA LİDER
Grupta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan A Milli Takım 7 puanla liderliğini koruyor. Grubun diğer önemli maçında Galler evinde Karadağ'ı ağırlıyor.
MONTELLA'NIN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Arda Güler, Kerem, Kenan Yıldız
BU MAÇTAN SONRA ZEMİN YENİLENECEK
İzlanda'da maçın oynanacağı zemin sulandı ve kimyasal bir madde ile uygulama yapıldı. Bu akşamki maçtan sonra zemin bakıma girecek ve baştan sona tamamen yenilenecek.