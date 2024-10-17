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Giriş Tarihi: 17.10.2024 13:46

Galatasaray'dan Osimhen sonrası yeni Nijeryalı hamlesi!

Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Lucas Torreira'nın Boca Juniors'la adı anılmasının ardından harekete geçen yönetim, yeni bir orta saha arayışına girdi. Cimbom, sezon başında da gündemine aldığı Nijeryalı futbolcu Raphael Onyedika için tekrar devreye girmeye hazırlanıyor. İşte transferle ilgili detaylar...

Galatasaray’dan Osimhen sonrası yeni Nijeryalı hamlesi!

BOCA JUNIORS'UN TORREIRA ISRARI

Arjantin'in Boca Juniors Kulübü, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için ısrarcı bir tutum sergilerken, Galatasaray bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'yı yeniden gündemine aldı.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Galatasaray, Club Brugge'ün Onyedika'yı satmayı ve bu transferden gelir elde etmeyi planladığı haberlerinin ardından harekete geçti. Asıl mevkisi ön libero olan 23 yaşındaki Onyedika, stoper ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Cimbom, genç oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında. (Fotomaç)

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Galatasaray'dan Osimhen sonrası yeni Nijeryalı hamlesi!
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