Galatasaray’dan Osimhen sonrası yeni Nijeryalı hamlesi!

BOCA JUNIORS'UN TORREIRA ISRARI

Arjantin'in Boca Juniors Kulübü, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için ısrarcı bir tutum sergilerken, Galatasaray bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'yı yeniden gündemine aldı.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Galatasaray, Club Brugge'ün Onyedika'yı satmayı ve bu transferden gelir elde etmeyi planladığı haberlerinin ardından harekete geçti. Asıl mevkisi ön libero olan 23 yaşındaki Onyedika, stoper ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Cimbom, genç oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında. (Fotomaç)