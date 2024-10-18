Mourinho’nun Samsunspor maçı planı belli oldu! Fenerbahçe’de risksiz oyun uyarısı

Jose Mourinho için milli maç arası hareketli geçti. Başarılı çalıştırıcı, geçen hafta sonu ülkesine giderek kızı Matilde'nin düğününe katıldı. Ardından İstanbul'a dönen Portekizli teknik adam, pazar günü karşılaşacakları Samsunspor'u ekibiyle birlikte analiz etti.

4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Karadeniz temsilcisi, sezonun flaş takımlarından biri oldu. Kırmızı-Beyazlılar, 8 haftada topladığı 18 puanla 2. sırada yer alıyor (1 maç fazlasıyla). Samsunspor, ligde 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı, toplamda 14 kez fileleri sarsıp, 7 gol yedi.

DZEKO - EN-NESYRİ ETKİSİ

Teknik ekip, rakibin sezon başından bu yana oynadığı tüm maçları izledi ve adeta ezberledi. Mourinho, Samsun'un taraftarı önünde maça baskılı başlamasını bekliyor. Kırmızı-Beyazlılar şu ana kadar maç başına yüzde 52 topla oynama ortalaması ve maç başına 339 isabetli pas istatistiği tutturdu. Dünyaca ünlü teknik adam, savunmada da sağlam duran rakip karşısında hızlı ve direkt hücumlarla sonuca gitmeyi planlıyor. Ayrıca Dzeko ve En-Nesyri'nin hava toplarındaki üstünlükleriyle indirecekleri uzun paslar da önemli olacak.

RİSKSİZ OYUN UYARISI

Sarı-Lacivertliler, topla oynamayı seven Samsunspor karşısında Amrabat-Fred-Szymanski üçlüsünün pres gücüyle oyun kurulumunu engellemeye çalışacak. Özellikle Amrabat'ın kazanılan topları dikine paslarla arkadaşlarıyla buluşturması, hızlı atakların kilit noktalarından biri olacak. Mourinho, öğrencilerinden savunmada özellikle bireysel hatalar konusunda dikkatli davranmalarını ve risk almadan oynamalarını istedi. Tecrübeli hoca, kanat ataklarında etkili olan Samsunspor'a kolay ortalar yaptırılmaması talimatı da verdi.