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Giriş Tarihi: 21.10.2024 00:46

Manchester City son dakikada John Stones ile güldü

Manchester City, Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'u geriden gelerek son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Bu maçla zirve yarışını sürdüren Pep Guardiola'nın öğrencileri puanını 20 yaptı. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Wolverhampton ise 1 puanda kaldı.

İHA
Manchester City son dakikada John Stones ile güldü

Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton ile Manchester City, Molineux Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımı, Jörgen Strand Larsen'in 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester ekibi ise 33. dakikada Josko Gvardiol ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ve rakip kalede gol arayan Manchester City, 90+5. dakikada 2-1 öne geçti. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen John

Stones'un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 3 puanı getiren isim oldu. Bu maçla zirve yarışını sürdüren Pep Guardiola'nın öğrencileri puanını 20 yaptı. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Wolverhampton ise 1 puanda kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, Southampton'ı konuk edecek. Wolverhampton ise deplasmanda Brighton & Hove Albion ile oynayacak.

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Manchester City son dakikada John Stones ile güldü
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