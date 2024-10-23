Ryan Kent’in fesih nedeni ortaya çıktı!

İngiliz basınından Daily Mail, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Ryan Kent'in fesih nedenine yer verdi.

Yer alan habere göre; 27 yaşındaki kanat oyuncusu, İsmail Kartal'ın ardından Mourinho ile de takımdan ayrı kalarak tek başına idman yapmaya devam ettiği için bu durumu CAS'a taşımaya karar verdi.

Sarı-lacivertli yönetim de bu düşünceyi öğrendikten sonra İngiliz oyuncuyla masaya oturdu ve karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

Haberde; F.Bahçe'nin, bir oyuncunun belirli süre kadro dışı bırakılması kuralını ihlal ettiği hatırlatıldı ve yönetimin çözümü karşılıklı anlaşma ile bulduğu vurgulandı.