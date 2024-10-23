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Giriş Tarihi: 23.10.2024 07:00

Ryan Kent'in fesih nedeni ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de "Büyük transfer" olarak geçen sezonun başında takıma getirilen ancak beklenen katkıyı veremeyen Ryan Kent'in sözleşme fesih nedeni ortaya çıktı.

Ryan Kent’in fesih nedeni ortaya çıktı!

İngiliz basınından Daily Mail, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Ryan Kent'in fesih nedenine yer verdi.

Yer alan habere göre; 27 yaşındaki kanat oyuncusu, İsmail Kartal'ın ardından Mourinho ile de takımdan ayrı kalarak tek başına idman yapmaya devam ettiği için bu durumu CAS'a taşımaya karar verdi.

Sarı-lacivertli yönetim de bu düşünceyi öğrendikten sonra İngiliz oyuncuyla masaya oturdu ve karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

Haberde; F.Bahçe'nin, bir oyuncunun belirli süre kadro dışı bırakılması kuralını ihlal ettiği hatırlatıldı ve yönetimin çözümü karşılıklı anlaşma ile bulduğu vurgulandı.

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Ryan Kent'in fesih nedeni ortaya çıktı!
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