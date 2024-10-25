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Giriş Tarihi: 25.10.2024 17:46

Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e gitti.

AA
Trabzonspor kafilesi İzmir’e gitti

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı. Takım daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e hareket etti.

Kafilede, ⁠Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, ⁠Pedro Malheiro, Borna Barisic, Hüseyin Türkmen, ⁠Stefano Denswil, ⁠Serdar Saatçi, Eren Elmalı, ⁠Salih Malkoçoğlu, John David Lundstram, Okay Yokuşlu, ⁠Ozan Tufan, ⁠Batista Mendy, ⁠Enis Bardhi, Edin Visca, ⁠Cihan Çanak, Muhammed Cham, ⁠Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Simon Banza, Umut Bozok ve ⁠Poyraz Yıldırım yer aldı.

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Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti
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