Trabzonspor kafilesi İzmir’e gitti

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı. Takım daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e hareket etti.
Kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Serdar Saatçi, Eren Elmalı, Salih Malkoçoğlu, John David Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Simon Banza, Umut Bozok ve Poyraz Yıldırım yer aldı.