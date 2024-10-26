Hatay’ı deviren Kayserispor, 12 maç sonra kazandı

ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 1 BELLONA KAYSERİSPOR

Stat: Mersin

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 63 Fernandes), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack (Dk. 86 Okoronkwo), Görkem Sağlam, Rui Pedro (Dk. 74 Abdulkadir Parmak), Strandberg (Dk. 74 Bamgboye), Rivas, Aboubakar

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 87 Ackah), Baran Ali Gezek (Dk. 72 Ali Karimi), Bourabia (Dk. 72 Bahoken), Nazon (Dk. 62 Mane), Cardoso (Dk. 86 Kolovetsios)

Gol: Dk. 77 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 83 Bahoken (Bellona Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

1. dakikada ceza sahası içine giren Rivas, kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Bilal, meşin yuvarlağı çıkardı.

2. dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Calvo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'den döndü. Pozisyonun devamında dönen topa yine Calvo dokundu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

17. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Erce uzaklaştırdı.

31. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası içinde sert vuruşunda kaleci Erce'nin son anda dokunduğu top direğe çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nazon'un şutunu kaleci Erce kurtardı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

77. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Kilama'nın geri pasında araya giren Mane'nin sol kanattan içeriye gönderdiği topa Bahoken hareketlendi. Bahoken meşin yuvarlağı müsait durumdaki Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu.

79. dakikada sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.