Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak: "Üzgünüz"

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça arzulu ve istekli başladıklarını dile getirdi. İlk golü erken dakikalarda bulmanın kendileri için dezavantaj olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Burada aldığımız mağlubiyetten dolayı üzgünüz. İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Oyun olarak ilk yarıda attığımız gole kadar her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Attığımız gol, bizim oyun disiplinimizi bozdu. Skoru korumak için içgüdüsel olarak anlamsız bir şekilde uzun topla hücuma çıkmaya başladık. Oyuncularımızın golden sonra saha içindeki paniğine anlam veremiyorum. Tabii bunlar saha içinde olan şeyler. Devam eden dakikalarda ise yediğimiz gollere reaksiyon veremedik. Puan alamadığımız için üzgünüz."