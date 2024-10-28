Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Rakibimiz MHK ve TFF’nin salıncağından inememiştir

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Rams Park'ta oynanan mücadelede ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş yöneticileri Feyyaz Uçar ile Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Rakibimiz yine bu akşam edebiyle sevinememiştir. Özellikle sosyal medyada. Geçen sene salıncak gafletini yapan rakibimiz bu sene yine bir gaflet işlemiştir. Ne gariptir ki rakibimiz MHK ve TFF'nin salıncağından inememiştir. Buradan sesleniyorum. Rica ediyorum madem yabancı hakem getiremiyoruz. Bizim maçlarımıza kaşarlanmış hakemleri atamasınlar. En azından genç hakemlerimiz hata yapsın. Biliyoruz ki bu tür hakemlerin kafasında bin tane tilki dolaşıyor." dedi.

"HAK EDEN TARAF BEŞİKTAŞ'TI"

Yücel, sözlerinin devamında; "Mücadele eden ve hak eden taraf Beşiktaş'tı. Ben inanıyorum ki sezon sonunda ipi göğüsleyeceğiz. Şampiyon olamasak dahi ağlamayız ama en azından genç hakem arkadaşlar olursa hata yaptılar deriz. Göz göre göre yapılması bizi huzursuz ediyor." diye konuştu.

"HAKEMLERİN DEĞİŞME ZAMANI GELDİ"

Feyyaz Uçar ise, "Rafa Silva'nın kaval kemiğine bir müdahale var. Kırmızı kart olması lazım. VAR'ın da müdahale etmemesi enteresan. Sayın federasyon başkanı VAR'ın müdahale etmemesini affetmem demişti. Davinson Sanchez 63. dakikada 3. sert faulünden sonra nihayet sarı kart görüyor. Yazık oluyor. Türk futbolunda oynamak isteyen takımlara yazık oluyor. Türkiye'de hocalar değişiyor, futbolcular değişiyor, tarih değişiyor, MHK değişiyor, federasyon değişiyor ama hakemler değişmiyor. Artık hakemlerin de değişme zamanı geldi." açıklamasında bulundu.