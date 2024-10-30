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Giriş Tarihi: 30.10.2024 13:25

FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel'e Marsilya kancası

Marsilya, Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Osayi Samuel için devrede. Fransız ekibi, oyuncuyu kadrosuna katmak için ara transfer döneminde teklif yapmayı planlıyor. Osayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşme görüşmeleri de sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel’e Marsilya kancası

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Osayi Samuel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinin radarında bulunan 26 yaşındaki yıldız futbolcuya son olarak Fransız ekibi Marsilya talip oldu. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fransız temsilcisinin ara transfer döneminde futbolcuya teklifte bulunacağı ifade edildi. Marsilya teknik direktörü De Zerbi'nin kadrosunda görmek istediği de gelen haberler arasında.

ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin de çok sayıda teklifler alan yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdiği ve yıllık 1,5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun ise 2,5 milyon Euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon Euro'luk fark için görüşmeler in sürdüğü ifade edildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu 1 asiste imza attı. (Takvim)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel'e Marsilya kancası
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