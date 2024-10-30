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Giriş Tarihi: 31.10.2024 01:21

Ziraat Türkiye Kupası: Isparta 32 Spor: 1 - Pazarspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Isparta 32 Spor ile Pazarspor karşı karşıya geldi. Ispartaspor, Muhlis İstemi'nin golüyle rakibin 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

İHA
Ziraat Türkiye Kupası: Isparta 32 Spor: 1 - Pazarspor: 0

Türkiye Ziraat Kupasında 3. Tur karşılaşmasında Isparta 32 Spor, Pazarspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü Muhlis İstemi'den geldi.

Isparta 32 1 - 0 Pazarspor (MAÇ ÖZETİ)

Isparta 32 Spor: Berk Balaban, Halil Duman, Furkan Uludaş, Aytuğ Kömeç (Abdülkerim Canlı dk. 75), İlhan Doğanay (Muhlis İstemi dk. 75), Efe Can Saçıkara, Muhammet Alphan, Kaan Öztürk, Vedat Bora (Zihni Temelci dk. 82), Ahmet Karademir (Kubilay Türk Yılmaz dk. 75), Bora Taşdemir

Pazarspor: Baran Demir, Enes Tonyalı, Ali Ekber Öz, Adnan Emir Koldere, Fatih Ateş (Muhammet Balparmak dk. 46), Yusuf Mutlu, Serhat Hazır, Metin Caner Akbayrak, Gökdeniz Karahan, (Atakan Hacıoğlu dk. 55), Emirhan Atila

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Ziraat Türkiye Kupası: Isparta 32 Spor: 1 - Pazarspor: 0
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