Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aynı tas aynı hamam!
Giriş Tarihi: 31.10.2024

Aynı tas aynı hamam!

Abdullah Avcı, Özhan Pulat, Michael Valkanis, Burak Yılmaz, İsmet Taşdemir derken ayrılıkta son halka Ali Çamdalı oldu. 2020-21’den bu yana 121 hocanın bileti kesildi

UĞUR ÇEM
Aynı tas aynı hamam!
Süper Lig takımlarına teknik direktör dayanmıyor. 9 Ağustos'ta başlayan sezondan bu yana geride kalan 82 günlük sürede şimdiden 5 kulüp, 1'er isimle yollarını ayırdı. Böylelikle her 14 günde bir, ligde bir hocaya 'güle güle' denildi. Abdullah Avcı (Trabzonspor) ile başlayan ayrılık fırtınasında Özhan Pulat (Hatayspor), Michael Valkanis (Adana Demirspor), Burak Yılmaz (Kayserispor) ve İsmet Taşdemir'in (Bodrum FK) yanına son olarak Ali Çamdalı (Konyaspor) eklendi.




KONYASPOR RECEP UÇAR; BODRUM FK VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞTI
Son 5 sezonda ligde başarısızlığın faturası kesilen hoca sayısı 121'e ulaştı. Bu anlamda en istikrarsız takım, 10 isme veda eden Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibini; Kayserispor (9), Beşiktaş (7) ve Konyaspor (7) takip etti. Fenerbahçe 5, Trabzonspor 4, Galatasaray 2 hoca değişimine gitti. Bu arada Konyaspor, Ali Çamdalı'nın yerine dün Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Bodrum FK ise Volkan Demirel ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aynı tas aynı hamam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA