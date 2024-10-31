Aynı tas aynı hamam!

Süper Lig takımlarına teknik direktör dayanmıyor. 9 Ağustos'ta başlayan sezondan bu yana geride kalan 82 günlük sürede şimdiden 5 kulüp, 1'er isimle yollarını ayırdı. Böylelikle her 14 günde bir, ligde bir hocaya 'güle güle' denildi.Son 5 sezonda ligde başarısızlığın faturası kesilen hoca sayısı 121'e ulaştı. Bu anlamda en istikrarsız takım, 10 isme veda eden Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibini; Kayserispor (9), Beşiktaş (7) ve Konyaspor (7) takip etti. Fenerbahçe 5, Trabzonspor 4, Galatasaray 2 hoca değişimine gitti.