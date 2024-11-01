Şanlıurfaspor’da Sait Karafırtınalar dönemi!

Şanlıurfaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri'nin ayrılığı sonrası göreve getirilecek isim belli oldu.

Kulüp Başkanı Giray Küçük, teknik direktör Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca arayışına başladıklarını ifade ederken, Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaşıldı.

"İMZA İÇİN BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Karafırtınalar'ın takıma faydalı olacağına inandıklarını ifade eden Küçük, "Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştık. İmza için bir araya geleceğiz. Takımımız için faydalı olacağına inanıyoruz. Erkan Sözeri hocamıza da bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Sait Karafırtınalar, en son 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK'yi çalıştırdı.