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Giriş Tarihi: 6.11.2024 21:19 Son Güncelleme: 6.11.2024 21:22

Acun Ilıcalı o kararı açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘Hodri Meydan’ dedi!

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri bu sezonki pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi konusunda anlaştı. İki ezeli rakibin uzlaştığı bu konuda açıklamayı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptı. I

DHA
Acun Ilıcalı o kararı açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘Hodri Meydan’ dedi!

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon tartışma konusu olan pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi konusunda anlaşmaya vardı. Ortak kararı açıklayan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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Acun Ilıcalı o kararı açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘Hodri Meydan’ dedi!
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