Göztepe, Konyaspor’u uzatmada yıktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 90+8'de Romulo'nun penaltısı ve 90+10'da Matsuki'nin golüyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Göztepe puanını 18'e yükseltirken, Konyaspor ise 14 puanda kaldı.
İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
İç sahadaki yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda art arda 5. galibiyetini aldı. Geçen hafta RAMS Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe'ye yenilerek 14 puanda kaldı. Takımının başında ikinci maçına çıkan Recep Uçar, ilk yenilgisini yaşadı. Romulo Cardoso'nun bu sezon 5. golüne ulaştığı Göztepe'de oyuna sonradan dahil olan Kuryu Matsuki ise ilk kez gol sevinci yaşadı.
GÖZTEPE 2 - 0 TÜMOSAN KONYASPOR
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncı
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Isaac Solet, Ahmed Ildız (Dk. 74 Victor Hugo), Djalma Silva (Dk. 74 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 62 Matsuki), Fofana (Dk. 62 Juan), Romulo (Dk. 90+10 Koray Günter)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 88 Damjanovic), Guilherme, Ndao, Aleksic (Dk. 69 Oğulcan Ülgün), Jevtovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Keyta), Pedrinho (Dk. 82 Melih İbrahimoğlu), Kramer (Dk. 69 Umut Nayir)
Goller: Dk. 90+8 Romulo (Penaltıdan), Dk. 90+10 Matsuki) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 6 Kramer, Dk. 86 Bazoer, Dk. 90+7 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 11 Romulo, Dk. 13 Bokele, Dk. 90+8 İsmail Köybaşı (Göztepe)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
12. dakikada Romulo'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.
15. dakikada savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
27. dakikada hızlı gelişen atakta rakip yarı sahada topla buluşan Kramer, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Lis topu kornere çeldi.
31. dakikada sağ kanattan Tijanic'in kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncularından seken topla buluşan Heliton'un kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
61. dakikada Fofana'nın topuk pasıyla topla buluşan Tijanic'in sol çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Slowik meşin yuvarlağı kontrol etti.
65. dakikada Juan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Matsuki'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak pası veren Juan'ın ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
70. dakikada savunma oyuncularından kapılan topla buluşan Jevtovix'in şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
77. dakikada kaleci Lis ile Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasındaki mücadelesinin ardından hakem Muhammet Ali Metoğlu VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi. Metoğlu, mücadele öncesinde ofsayt olduğunu tespit etti.
90+5. dakikada ceza sahası içinde Juan'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem penaltı kararı verdi. 90+8. dakikada atışı kullanan Romulo topu filelerle buluşturdu: 1-0.
90+10. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışından Matsuki'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.