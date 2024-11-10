Göztepe, Konyaspor’u uzatmada yıktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 90+8'de Romulo'nun penaltısı ve 90+10'da Matsuki'nin golüyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Göztepe puanını 18'e yükseltirken, Konyaspor ise 14 puanda kaldı.



İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

İç sahadaki yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda art arda 5. galibiyetini aldı. Geçen hafta RAMS Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe'ye yenilerek 14 puanda kaldı. Takımının başında ikinci maçına çıkan Recep Uçar, ilk yenilgisini yaşadı. Romulo Cardoso'nun bu sezon 5. golüne ulaştığı Göztepe'de oyuna sonradan dahil olan Kuryu Matsuki ise ilk kez gol sevinci yaşadı.