Hamit Altıntop’tan Feyyaz Uçar açıklaması: Bizi rahatsız eden konulardan biriydi

Eski Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Altıntop, Semih Kılıçsoy'un Milli Takım durumu hakkında da konuştu.

Hamit Altıntop, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy hakkında, "Semih Kılıçsoy konusu, A Milli Takım'ı çok meşgul etmedi. Bu aslında Beşiktaş gündemini çok meşgul etti. Beşiktaş'ı da anlamak lazım. Oyuncularına sahip çıkıyorlar, mesafe katetmesini istiyorlar, hak ettiği yere gelmesini istiyorlar ama yaptıklarının her zaman doğru olmadığını gördük. Semih Kılıçsoy, 2005'li kardeşimiz. En yetenekli oyuncularımızdan biri. Semih, gelişiminin doğal akışında şu an. İnişler ve çıkışlar olacak." dedi.

"BİZİ RAHATSIZ EDEN FEYYAZ UÇAR'IN AÇIKLAMALARIYDI"

Altıntop, sözlerinin devamında, "O zaman bizi orada rahatsız eden konulardan biri, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarıydı. Bizimle hiçbir telefon görüşmesi yapmadan, üst üste programlara çıkmayı tercih etti. Bana göre doğru bir yönetim tarzı değildi. Çünkü o süreçte Semih yıprandı." açıklamasında bulundu.

Hamit Altıntop, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF'de göreve gelmesinin ardından yerini Ceyhun Kazancı'ya bırakmıştı. (Habertürk Spor)