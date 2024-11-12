Son dakika: Real Madrid, stoper arıyor! İlk aday belli

İspanyol devi Real Madrid'de transfer seferberliği başlatıldı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; David Alaba ve Eder Militao'nun sakatlıkları sonrası Real Madrid yönetimi, devre arasında bir stoper transferi yapmak için harekete geçti.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, Ajax'ta forma giyen 18 yaşındaki Hollandalı stoper Jorrel Hato'yu gündemine aldı.

Eder Militao ve David Alaba'nın sakatlıkları sonrası Real Madrid'in mevcut kadrosunda stoper olarak Antonio Rüdiger ve Jesus Vallejo'dan başka oyuncu kalmadı.