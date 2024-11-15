Son dakika: Beşiktaş’a Rayan Cherki’den kötü haber!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki çalkantılı gidişatını sonlandırmak adına transfer çalışmalarına odaklanmış durumda. Siyah beyazlılar son olarak Başakşehir deplasmanına çıkmış ve 0-0 beraberlik ile hanelerine 1 puan yazdırmışlardı.Süper Lig'de 21 puan ile 5. sırada bulunan Kara Kartal, sezon başında yaşadığı ivmeyi kaybetmişti.



Buna sebep olarak özellikle taraftarlar tarafından "rotasyon eksikliği ve yedek kulübesinin yetersizliği" ileri sürülüyordu.Bu bağlamda çalışmalara başlayan siyah beyazlıların listesinde, Olympique Lyon'da forma giyen 21 yaşındaki Rayan Cherki bulunmaktaydı.Yakın zamanda çıkan iddialara göre ise kulübün yetkili isimleri, oyuncuya teklif sunmak ve Fransız ekibinin yönetimi ile görüşmek üzere bir planlama içerisindeydi.

L'Equipe'de çıkan habere göre İngiliz devi Liverpool, Lyon yönetimi ile iletişime geçerek oyuncunun olası transferi ile ilgili bilgi edindi.

10 numara pozisyonunda görev alan oyuncunun son maçlarda gösterdiği performans ise Premier Lig ekibinin radarına takıldı.

Oyuncuyu ellerinde tutmak isteyen fakat borçlarından kaynaklı olarak veda etmesi gerektiği durumda ikinci bir seçenekleri bulunmayan kulübün mevcut borcu 488 milyon Euro.

Lyon altyapısından yetişen ve güncel değeri 20 milyon Euro olan oyuncu bu sezon çıktığı 11 maçta 2 gol / 3 asist katkısı sundu.



