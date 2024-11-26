Milan’dan Devler Ligi’nde üst üste 3.galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaparak ilk iki maçında mağlup olan Milan, 5. hafta maçında Slovan Bratislava deplasmanına konuk oldu.

Milan, Tehelne Pole'de oynanan maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 9 yaptı. Bu sonuçla Milan, arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti. Slovan Bratislava ise 5 hafta sonunda Devler Ligi'nde puanla tanışamadı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri; Christian Pulisic, Rafael Leao ve Tammy Abraham kaydederken, Slovan Bratislava'nın gollerini Tigran Barseghyan ile Nino Marcelli attı

Ev sahibi ekipte Marko Tolic, 90. dakikada üst üste sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Milan, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Slovan Bratislava ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.