UEFA ceza vermek zorunda

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile güvenlik gerekçesiyle Macaristan'da oynadığı karşılaşmanın ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky'nin formasındanki İsrail bayrağını göstererek asker selamı vermesi,
TBMM'de de büyük tepki yarattı. Mücadelenin oynandığı saatlerde çalışmalarını sürdüren meclis genel kurulunda İsrailli futbolcunun çirkin hareketinden sonra siyasi parti grupları tek tek söz alarak sert açıklamalar yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Merih Demiral'a iki maç ceza verilmişti. İsrail terör devletinin bir futbolcusu, dünyaya böyle bir meydan okumaya kalkışıyorsa, UEFA gerekli cezayı vermeli"
derken MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Bozkurt selamı yaptığı için nasıl ki bizim futbolcumuza UEFA bir ceza öngörmüş ise aynı şekilde UEFA'nın bu futbolcuya da gereken cezayı vermesini istiyoruz"
ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de "Bu selam, insanlığa karşı işlenmiş soykırım suçlarına karşı verilmiş bir selamdır"
diye konuştu. SABAH ANKARA