UEFA ceza vermek zorunda

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile güvenlik gerekçesiyle Macaristan'da oynadığı karşılaşmanın ilk golünü atanTBMM'de de büyük tepki yarattı. Mücadelenin oynandığı saatlerde çalışmalarını sürdüren meclis genel kurulunda İsrailli futbolcunun çirkin hareketinden sonra siyasi parti grupları tek tek söz alarak sert açıklamalar yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta,derken MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç,ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin dediye konuştu. SABAH ANKARA