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Giriş Tarihi: 1.12.2024 17:57 Son Güncelleme: 1.12.2024 18:03

GALATASARAY EYÜPSPOR CANLI | Aslan'ın konuğu Eyüpspor! 11'ler açıklandı...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

GALATASARAY EYÜPSPOR CANLI | Aslan’ın konuğu Eyüpspor! 11’ler açıklandı...

Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.

GALATASARAY - EYÜPSPOR 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen

EYÜPSPOR: Berke, Dubois, Dorukhan, Taşkın, Claro, Caner, Halil, Emre, Tayfur, Bruno, Thiam

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GALATASARAY EYÜPSPOR CANLI | Aslan'ın konuğu Eyüpspor! 11'ler açıklandı...
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