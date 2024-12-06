Beşiktaş’ta Divan Kurulu toplantısı apar topar iptal edildi! Üyelerden büyük tepki...

Beşiktaş'ta peş peşe yaşanan istifalardan sonra sular durulmuyor. Siyah-beyazlı camiada 21 Aralık'ta yapılması gereken Divan Kurulu toplantısı, yönetimin aldığı bir kararla iptal edildi.
Yönetmeliğe göre, Divan Kurulu üyelerine tek tek mesaj gönderilmesi gerekirken, bugün kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla Divan Kurulu toplantısının iptal edildiği duyuruldu.
TÜZÜK İHLALİ OLDUĞU İFADE EDİLDİ
Bazı hukukçular, Divan Kurulu toplantısının aralık ayı içerisinde yapılmamasını tüzük ihlali olarak değerlendirdi. Beşiktaş'ın tüzüğünde, "Divan Kurulu; Mart, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yıl içerisinde 3 (üç) kez, Divan Başkanlık Kurulunun belirleyeceği gün ve saatte, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun da katılımı ile olağan toplanır" ifadeleri yer alıyor.
Beşiktaş yönetimi, bir hafta sonra yapılacak olağanüstü kongreyi bahane ederek İstanbul dışından gelecek üyelerin arka arkaya iki hafta taşınmak zorunda kalacaklarını, bu nedenle Divan Kurulu'nun iptal edilmesi gerektiğini belirtti.
ÜYELER TEPKİ GÖSTERDİ
Yönetimin Divan Kurulu'nu iptal etmesi, camianın tepkisini de beraberinde getirdi. "Yangından mal kaçırma" ve "Oldu bittiye getirildi" gibi yorumlara sebep olan bu karar sonrası Beşiktaşlı üyeler, "Muhalefetin konuşmasına izin verilmedi. Mali tablolar konusunda hesap sorma fırsatı kaçtı. Bu yönetimin artı ve eksilerini tartmak eylül-ekim aylarında yapılacak idari ve mali genel kurula kaldı. Divan Kurulu 21 Aralık'ta toplansaydı akil insanlar bu durumu masaya yatıracaktı" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.
Öte yandan Denetim Kurulu'nun, henüz raporunu Divan Kurulu'na teslim etmediği, bu sebepten dolayı konuşulacak somut rakamların da bulunamayacağı ifade edildi.