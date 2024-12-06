Beşiktaş’ta Divan Kurulu toplantısı apar topar iptal edildi! Üyelerden büyük tepki...

Beşiktaş yönetimi, bir hafta sonra yapılacak olağanüstü kongreyi bahane ederek İstanbul dışından gelecek üyelerin arka arkaya iki hafta taşınmak zorunda kalacaklarını, bu nedenle Divan Kurulu'nun iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

ÜYELER TEPKİ GÖSTERDİ

Yönetimin Divan Kurulu'nu iptal etmesi, camianın tepkisini de beraberinde getirdi. "Yangından mal kaçırma" ve "Oldu bittiye getirildi" gibi yorumlara sebep olan bu karar sonrası Beşiktaşlı üyeler, "Muhalefetin konuşmasına izin verilmedi. Mali tablolar konusunda hesap sorma fırsatı kaçtı. Bu yönetimin artı ve eksilerini tartmak eylül-ekim aylarında yapılacak idari ve mali genel kurula kaldı. Divan Kurulu 21 Aralık'ta toplansaydı akil insanlar bu durumu masaya yatıracaktı" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan Denetim Kurulu'nun, henüz raporunu Divan Kurulu'na teslim etmediği, bu sebepten dolayı konuşulacak somut rakamların da bulunamayacağı ifade edildi.