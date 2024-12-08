Luis Nani, futbolu bıraktığını açıkladı!

Luis Nani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, veda etme vaktinin geldiğini belirterek, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Harika bir maceraydı. Kariyerimin iniş ve çıkışlarında bana yardım eden ve unutulmaz anlar yaşamama sebep olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açma ve yeni bir hedefe odaklanma zamanı. Yakında görüşürüz. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.