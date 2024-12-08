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Giriş Tarihi: 9.12.2024 01:53

Luis Nani, futbolu bıraktığını açıkladı!

Portekizli oyuncu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Nani, kariyerinde Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un yanı sıra Sporting Lizbon, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory ve Estrela Amadora'da forma giydi.

AA
Luis Nani, futbolu bıraktığını açıkladı!

Luis Nani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, veda etme vaktinin geldiğini belirterek, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Harika bir maceraydı. Kariyerimin iniş ve çıkışlarında bana yardım eden ve unutulmaz anlar yaşamama sebep olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açma ve yeni bir hedefe odaklanma zamanı. Yakında görüşürüz. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Luis Nani, kariyerinde Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un yanı sıra Sporting Lizbon, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory ve Estrela Amadora'da forma giydi.

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Luis Nani, futbolu bıraktığını açıkladı!
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