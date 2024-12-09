Avrupa'daki lejyonerlerimizden milli futbolcu Arda Güler, sonunda şanssızlığını yendi. 19 yaşındaki yetenek, Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadaArda'nın performansına İspanyol basını övgü dolu ifadeler kullandı."Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attı.""Arda, Ancelotti'nin ilk 11 oyuncusu olarak kendisini seçerek verdiği güvene golle cevap verdi. Türk, sol ayağıyla vuruşunu yaparak sezonun ilk golünü attı.""Türk oyuncu, ikinci yarıda çok büyük oynadı. Sahip olduğu bireysel kaliteyi göstermesi harika.""Ancelotti, Arda'ya güvenini bir kez daha gösterdi.gelişimi açısından ters etki yarattı.""Arda, ilk 11'de başlama fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi.Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda'nın attığı golle üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:GÖRÜŞBÜLENT TİMURLENKA Milli Takımımızın göz bebeği. Fenerbahçe'de kalsa kadroya baktığınızda takımın en yeteneklisi olarak sarı-lacivertli formanın da göz bebeği oyuncusu olacaktı. Real Madrid kadrosunda bunu başarabilmek yıllar alır.Barcelona karşısında yaşanan hezimetin ardından puan farkı açıldığında Ancelotti'nin üzerinde büyük baskı vardı. Bugün 1 maç eksik Real Madrid sadece 2 puan geride. Arda'nın şans bulmadığı maçlardan sonra en az Ancelotti kadar onun oğlu tarafından da gözlenen idman performansı mühim.Önceki gün ilk yarıda Bellingham ile tartışma da yaşadılar.Başka takımda forma giymek konusuna gelince Real Madrid onu kiralamaya karar vermediği sürece Arda'nın 'Ben kiralık gitmek istiyorum' diyeceğine inanmıyorum.