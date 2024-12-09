Avrupa'daki lejyonerlerimizden milli futbolcu Arda Güler, sonunda şanssızlığını yendi. 19 yaşındaki yetenek, Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Bellingham'ın asistinde takımının ikinci golünü kaydederken bu sezon 17. maçında ağları ilk kez sarstı.
Arda'nın performansına İspanyol basını övgü dolu ifadeler kullandı.
AS:
"Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attı."
MUNDO DEPORTIVO:
"Arda, Ancelotti'nin ilk 11 oyuncusu olarak kendisini seçerek verdiği güvene golle cevap verdi. Türk, sol ayağıyla vuruşunu yaparak sezonun ilk golünü attı."
MARCA:
"Türk oyuncu, ikinci yarıda çok büyük oynadı. Sahip olduğu bireysel kaliteyi göstermesi harika."
DEFENSA CENTRAL:
"Ancelotti, Arda'ya güvenini bir kez daha gösterdi. Önemli sayıdaki sakatlıklar ve zorlu fikstür,
gelişimi açısından ters etki yarattı."
RELEVO:
"Arda, ilk 11'de başlama fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi. Savunmada çok daha kararlı, hücumda her zaman çok net."
GOLLE BASKISI AZALDI
REAL
Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda'nın attığı golle üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Çok çalışıyor, çok koşuyor. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu."
GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Göz bebeği olmak yıllar alır
Arda,
A Milli Takımımızın göz bebeği. Fenerbahçe'de kalsa kadroya baktığınızda takımın en yeteneklisi olarak sarı-lacivertli formanın da göz bebeği oyuncusu olacaktı. Real Madrid kadrosunda bunu başarabilmek yıllar alır. Modric'in bu takıma geldiğinde starlık mertebesine ulaşması 1 sezon sürmedi elbette.
Barcelona karşısında yaşanan hezimetin ardından puan farkı açıldığında Ancelotti'nin üzerinde büyük baskı vardı. Bugün 1 maç eksik Real Madrid sadece 2 puan geride. Arda'nın şans bulmadığı maçlardan sonra en az Ancelotti kadar onun oğlu tarafından da gözlenen idman performansı mühim. Küsemezsiniz, az çalışamazsınız, surat asamazsınız.
Önceki gün ilk yarıda Bellingham ile tartışma da yaşadılar. Arda, ilk yarıda iyi de değildi ama futbol bu. Arda'nın golünde ara pasını atan Bellingham'dı.
Başka takımda forma giymek konusuna gelince Real Madrid onu kiralamaya karar vermediği sürece Arda'nın 'Ben kiralık gitmek istiyorum' diyeceğine inanmıyorum.