Galatasaray’ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Malmö maçı kafilesi belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Kaan Ayhan ile UEFA kadrosunda yer almayan Roland Sallai'nin yer almadığı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı.