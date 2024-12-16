SON DAKİKA HABERİ: Adana Demirsporlu Maestro’yu yıkan olay! Acı haberi Beşiktaş maçı devre arasında aldı...

Trendyol Süper Lig 16.hafta maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Mustafa Dalcı yönetimindeki Adana Demirspor'da maçın devre arasında üzücü bir olay yaşandı. Mavi-lacivertli foramyı giyen Maestro'nun kardeşi vefat etti.
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Maestro devre arasında kardeşinin ölmüş haberini almasına rağmen, "takımı yalnız bırakmayacağım" dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim."
TFF'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu, yayınladığı mesajla Maestro'ya başsağlığı diledi.
Mesajda, "Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı oyuncu António Simão Muanza'nın (Maestro) kardeşinin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Maestro'nun acısını paylaşıyor, kederli ailesine ve Adana Demirspor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.