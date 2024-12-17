Eyüpspor, Etimesgut engelini 4 golle geçerek Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atladı

34. dakikada ev sahibi takım, ikinci golünü buldu. Kaleci Muhammed Birkan Tetik'in uzun pasında Nihat Koç'un müdahale edemediği meşin yuvarlağı Bruno ceza sahası içinde kafayla kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Bruno, ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

44. dakikada Etimesgut Belediyespor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Osman Bayrak'ın kullandığı kornerde arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Nihat Koç, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ikas Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazından Emre Mor'un pasıyla penaltı noktası hizasında topla buluşan Hüseyin Maldar, savunmanın müdahalesiyle yerde kalırken hakem, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 51'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-1.

71. dakikada ev sahibi ekip bir penaltı daha kazandı. Dorukhan Toköz'ün ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Bruno, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra Nihat Koç'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterirken Nihat Koç'u da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 73'üncü dakikada penaltıyı kullanan Bruno, topu bir kez daha filelerle buluşturdu ve "hat-trick" yaptı: 4-1.

Eyüpspor, karşılaşmayı 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

MAÇIN GOLLERİNİ İZLE

GOL | Eyüpspor 1-0 Etimesgut Belediyespor

GOL | Eyüpspor 2-0 Etimesgut Belediyespor

GOL | Eyüpspor 2-1 Etimesgut Belediyespor

GOL | Eyüpspor 3-1 Etimesgut Belediyespor

GOL | Eyüpspor 4-1 Etimesgut Belediyespor