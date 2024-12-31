Olay iddia: Osayi Galatasaray ile anlaştı!

Aslan, Jelert'i kadrosuna katsa da sağ bekte istediğini bulamadı. Ara transferde de bu bölgeye takviye planlanırken Osayi iddiası geldi. Nijerya'dan Pulse Sports, sezon sonunda F.Bahçe ile sözleşmesi sona erecek olan ve kulübü ile henüz anlaşmayan Osayi-Samuel'in G.Saray ile el sıkıştığını duyurdu. Bu transfer için Osimhen'in ikna eden isim olduğuna da yer verildi. 28 Ocak 2021'de F.Bahçe'nin QPR'dan transfer ettiği oyuncu, 157 maça çıktı.