Galatasaray istedi, Werder Bremen transferi bitirdi!

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica ile olan kiralık sözleşmesini fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle sonlandıran ve bonservisi İngiliz takımı Manchester City'de bulunan 23 yaşındaki Issa Kabore'nin yeni takımı açıklandı.

Galatasaray'ın da ilgisinin olduğu iddia edilen Kabore, Alman temsilcisi Werder Bremen'e kiralandı. 2020 yılında Manchester City'e transfer olan Burkina Fasolu futbolcu, sırasıyla Mechelen, Troyes, Marsilya, Luton Town ve Benfica'da kiralık olarak top koşturdu.

32 MAÇA ÇIKTI

Issa Kabore, Burkina Faso Milli Takımı'nda Afrika Uluslar Kupası ve Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere toplamda çıktığı 32 maçta 1 gol, 12 asistlik performans sergiledi.