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Giriş Tarihi: 8.1.2025 12:52 Son Güncelleme: 8.1.2025 13:24

Osimhen'den Napoli'ye rest!

İtalyan kulübünün sportif direktörü pazartesi günü İstanbul’a gelerek Nijeryalı golcü ile görüşme gerçekleştirdi. Kulübe gelen teklifler kendisine aktarılırken Victor Osimhen sezon sonuna kadar İstanbul'da kalmak istediğini belirtti.

Osimhen’den Napoli’ye rest!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için önemli bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Napoli sportif direktörü 2026 Haziran ayına kadar bonservisi elinde olan oyuncusu için İstanbul'a geldi.

Sportif direktör Giovanni Manna'nın Türkiye ziyaretinin amacı, Galatasaray'a kiralanırken sözleşmesine devre arası için geçerli çıkış opsiyonu koydurulan Osimhen'le son durumu yüz yüze konuşmaktı. Napoli'ye 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyecek kulüp, Nijeryalı golcüyü de ikna etmesi halinde Galatasaray'a 6.5 milyon Euro tazminat vererek transferi gerçekleştirme imkânına sahip.

EN CİDDİ TEKLİFİ YAPAN KULÜP M.UNITED

Manna, Osimhen için kulübe gelen teklifleri tek tek anlatırken kulüp olarak Manchester United'ın teklifine oldukça sıcak baktıklarını ve kendisinden de bir karar vermesini iletti.

Ancak Osimhen'den net şekilde sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını aktarırken, takımı ve taraftarları çok sevdiğini ve burada mutlu olduğunu belirtti buna karşın sezon sonu yeniden konuşabileceklerini iletti.

Bu durumun Napoli başkanını bir hayli sinirlendirdiği de İtalyan haber kaynaklarında yer aldı.

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Osimhen'den Napoli'ye rest!
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